Overheid Suriname draagt maximaal 10.000 SRD bij aan uitvaart coronadode

Burgers in Suriname die iemand verliezen aan COVID-19, kunnen van de regering een bijdrage voor de uitvaart krijgen van maximaal SRD 10.000. Bij meerdere COVID-19-doden binnen een gezin wordt het bedrag vermenigvuldigd.

Als in een gezin beide ouders of verzorgers overlijden betaalt de Surinaamse overheid de hele uitvaart. De maatregel gaat met terugwerkende kracht per 1 juni in.

De regering besloot hiertoe omdat de kosten voor de uitvaart van een coronaslachtoffer veel hoger zijn dan die voor een normale uitvaart. Zo moet er vijf dagen een koelcel worden gehuurd en zijn er extra kosten voor bodybags en de transport van het lichaam.