Lichaam Walter Bouterse in beslag genomen en afgevoerd naar mortuarium

Nadat er ter plaatse uitgebreid onderzoek is uitgevoerd door de Surinaamse politie, is het lichaam van Walter Bouterse zojuist door een lijkenwagen afgevoerd naar het mortuarium. Hij werd dinsdagmiddag dood met een schotwond aangetroffen in zijn huis aan de Bazaltstraat in Suriname.

Voor het huis in Paramaribo-Noord had een groep mensen zich verzameld, die toekeken hoe het lichaam van Bouterse werd weggebracht (foto). Het stoffelijk overschot van de kleinzoon van ex-president Desi Bouterse is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er sprake is van een schot door het hoofd. Verder onderzoek moet aan het licht brengen wat er zich heeft afgespeeld. Zijn opa, de ex-president van Suriname, heeft vanmiddag een gebroken hart op zijn Facebook pagina geplaatst: