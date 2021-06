Explosie in klerenkast houtmarkt; grote ramp voorkomen

Een klerenkast in de loods van houtmarkt I & R aan de Indira Gandhiweg in Suriname heeft dinsdag vlam gevat. Een flesje spray dat in de kast was gezet, zou vermoedelijk tot explosie zijn gekomen.

Deze brand heeft gewoed in een loods waarvan de bovenverdieping wordt bewoond door een arbeider. In de loods was droog hout opgeslagen waar arbeiders mee bezig waren te werken. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat een grote ramp is voorkomen dankzij het kordaat optreden van een van de arbeiders die in de loods werkte.

De arbeiders werkten in de loods en hoorden een knal. Zij namen een kijkje en zagen een grote rookontwikkeling. Het bleek al gauw dat de klerenkast in brand stond. Een van de arbeiders schroomde niet en tilde de kast op. Hij gooide die naar buiten. Daarna is hij met een poederblusser doorgegaan om het vuur te blussen.

Pinas geeft aan dat indien de arbeider niet kordaat had opgetreden zou het heel gebouw met hout in brand vliegen. Behalve de klerenkast zijn ook kledingstukken en een matras deels verwoest door de brand.

De loods is verzekerd. Niemand is gewond geraakt. De Surinaamse brandweer kreeg de melding van de brand 10.05 uur. Zij rukte 10.07 uur uit waarbij de aankomsttijd 10.13 uur was.