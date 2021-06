‘Politie onderzoekt dood van vermiste 18-jarige jongeman’

Eerder deze week werd via Facebook gevraagd om in Nederland uit te kijken naar de 18-jarige Rodinho Breinburg. De jongeman was al enkele dagen vermist en de ongeruste familie plaatste dinsdag oproepen via Facebook, met het verzoek om hem te helpen zoeken.

Zaterdag liet zijn vader Petje Olijfveld-Darson echter weten, dat de jongeman is overleden. De omstandigheden rond zijn vermissing en dood zijn niet bekend. Volgens de diepbedroefde vader uit Amsterdam, is de politie met de zaak bezig.

Op Facebook zei hij hierover: “Voor de mensen die met vragen komen over wat er met mijn zoon is gebeurt; ik kan geen antwoorden geven, ik heb de kracht er niet voor. De zaak is in handen van de politie.”