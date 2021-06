18-jarige schiet met jachtgeweer op been 20-jarige

De man die deze week met een jachtgeweer op het linkerbeen van een ander heeft geschoten aan de Afobakaweg, is de 18-jarige Resendino M. alias ‘Defalon’. Hij wordt ervan verdacht woensdag 16 juni op de 20-jarige Wensley P. te hebben verwond meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van Brokopondo kreeg op 16 juni de melding dat een manspersoon een schotverwonding had opgelopen aan de Afobakkaweg ter hoogte van mast 71. De wetsdienaren begaven zich voor onderzoek naar de locatie en troffen het slachtoffer met een schotverwonding aan zijn linkerbeen aan.

Wensley werd voor medische behandeling overgebracht naar de RGD-poli van Klaaskreek. Van daaruit werd hij met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.

Het motief tot deze daad is nog onbekend. Het vermoeden bestaat dat de twee manspersonen een oude vete moeten hebben. De schutter had voor de komst van de politie de plek verlaten met medeneming van het jachtgeweer. Hij werd op 17 juni door familieleden overgedragen aan de politie van Atjoni en vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Brokopondo.

Het jachtgeweer dat hij in een bosschage had gegooid, is inmiddels achterhaald. Hangende het onderzoek is het wapen in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de schutter Resendino in verzekering gesteld, meldt de politie.