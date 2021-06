TV: Simone Kleinsma ontvangt Jörgen Raymann

Vandaag, zondag 20 juni 2021, is het TV programma ‘Klassiekers met Kleinsma’ te zien op NPO 1. Simone Kleinsma ontvangt dan Jörgen Raymann. Samen bespreken ze de allermooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is.

In het TV programma bespreekt Simone Kleinsma met een collega uit haar vakgebied de allermooiste liedjes uit de grote kleinkunst-schatkist die Nederland rijk is. Een blik op kleinkunstnummers die we niet mogen vergeten.

En in deze uitzending is dat Jörgen Raymann. Hij laat zijn keuzes horen uit het rijke archief van de Nederlandse kleinkunst. Wie inspireerde hem, welk liedje kan hem tot tranen toe beroeren en wat is het ultieme liefdeslied?

De in Suriname opgegroeide Jörgen vertelt het aan Simone in een uitgebreid, intiem gesprek.

Vanavond om 21:10u op NPO 1.