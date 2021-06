Man met jachtgeweer in been geschoten aan de Afobakaweg

Een man heeft deze week met een jachtgeweer in het linkerbeen van een ander geschoten aan de Afobakaweg. De aanleiding is vermoedelijk een vete, die beide mannen met elkaar hadden.



De verdachte en het slachtoffer kwamen elkaar woensdag tegen aan de Afobakaweg in Suriname. De verdachte had een jachtgeweer bij zich, waarmee hij in het linkerbeen van de ander heeft geschoten. Hij verliet de plaats en liet het slachtoffer langs de weg met de schotverwonding.

De Surinaamse politie ging ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is in eerste instantie naar een poli van de Regionale Gezondheidsdienst van Klaaskreek gebracht, om vervolgens met de ambulance naar de Spoedeisende hulp te worden vervoerd.

De verdachte is donderdag te Atjoni aangehouden. De politie kreeg een melding dat de man ter plaatse was. Zijn familie droeg hem over aan de politie, die hem in verzekering heeft gesteld. Het jachtgeweer is in beslag genomen.