Meisje (13) overleden na inname gramoxone uit boosheid

Een dertienjarig meisje heeft gramoxone ingenomen in het district Saramacca omdat haar moeder en zus het niet acceptabel vonden dat zij geld van een jongeman had ontvangen. Zij is zaterdag overleden.

Tijdens het aanspreken door de moeder en de zus, werd het meisje boos en brutaliseerde hen. Daarbij ging de zus ertoe over om haar een klap toe te brengen. De moeder en zus vonden het niet correct dat de minderjarige het geld van een jongeman die in de buurt woont, had gekregen. De jongeman zou het geld van een Haïtiaan hebben weggenomen en zou daaruit het meisje ook hebben gegeven.

De dertienjarige kocht spullen met het geld. Vanwege het feit dat zij was aangesproken en geklapt door haar zus, heeft zij het verdelgingsmiddel op 30 mei ingenomen. Zij lag in het ziekenhuis maar werd op 3 juni ontslagen. De behandelende arts in Suriname had haar al opgegeven.

Het meisje is zaterdag overleden waarvan melding bij de politie is gedaan. De politie heeft het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.