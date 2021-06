Aandacht voor werk en gezin tijdens ‘Vaderweek’ in Suriname

Van 13 – 20 juni 2021 wordt wederom ‘Papa Wiki’ (Vaderweek) georganiseerd. Het thema is dit jaar ‘Vaders: aandacht voor werk en gezin’. In deze week vraagt Man Mit’Man aan de gemeenschap speciale aandacht te schenken aan de rol van vaders op het werk en in het gezin.

Veel mannen zetten zich door hard werken in om hun gezin te kunnen voorzien van het nodige. Dat mag best gewaardeerd worden. Zeker wanneer het werk ver van huis plaatsvindt. Bekend zijn de mannen werkzaam in de goudvelden of goud bedrijven, mannen op zee, of mannen in de bosbouw. Soms met gevaar voor eigen leven. Zeker met betrekking tot dit laatste is de aandacht van zowel de particuliere sector als de overheid van belang.

De arbeidstips die door het Ministerie van Arbeid worden doorgegeven, worden helaas niet altijd nageleefd. Bijvoorbeeld in de bouwsector zijn er nog talloze mannen en vaders op het werk zonder geschikte kleding, helm of schoeisel. Ook in de landbouw ontbreken in sommige gevallen de randvoorwaarden om veilig het werk te doen. Bij elk werk bestaan er risico’s, maar van belang is dat alle preventieve maatregelen in acht genomen moeten worden.

Nu de COVID pandemie het arbeidsproces gedeeltelijk lamlegt, betekent het dat veel mannen met andere uitdagingen worden geconfronteerd. Bus- en boothouders en mannen die op dagelijkse basis verdienen, moeten helaas dealen met het ‘no work, no pay principe’. Op FB komt een deel van deze mannen aan het woord. De strekking van hun betoog is dat het onderhouden van hun gezin gevaar loopt.

Man Mit’ Man is voorstander van fatsoenlijk werk. Mannen zowel vrouwen mogen daarom niet in situaties worden gemanoeuvreerd waardoor ze terecht komen in wat geen werk genoemd kan worden. In onze strafinrichtingen en cellenhuizen zitten al te veel mannen die hun taak als vader helaas niet kunnen vervullen. Voor alle vaders geldt echter dat werk niet mag leiden tot minder aandacht voor het gezin. Een gezonde balans is van groot belang. Investeren in tijd en aandacht in ons gezin legt een goede basis voor onze kinderen later.

Daarnaast hebben onze kinderen hun vader evenals hun moeder nodig. Man Mit’ Man vraagt al langer dan twee decennia om speciale aandacht voor mannen en vaders in onze samenleving. Door het organiseren van verschillende activiteiten w.o. toerusting, wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van gezonde gezinnen en een gezonde samenleving.

Om Papa Wiki 2021 te doen slagen wordt een beroep op alle actoren in de samenleving gedaan om door middel van programma’s en activiteiten die speciaal gericht zijn op het versterken van het vaderschap, uit te voeren. Films, songs, lezingen, interviews, toespraken, discussies, workshops, drama, spelletjes, radio/tv/FB programma’s en artikelen met vaderschap als thema, moeten bijdragen tot meer awareness op dit stuk.

Man Mit’ Man zal in verband met de opening van Papa Wiki op maandag 14 juni 2021 een bezoek brengen aan de minister van Binnenlandse Zaken. Op zondag 20 juni zal er een Zoom Meeting plaatsvinden waar vaders deel aan mogen nemen. Registratie kan via tel. nr. 8522418.