DSB klanten kunnen USD dollars kopen met 10% korting op CBvS dagkoers

De Surinaamsche Bank (DSB) heeft haar particuliere klanten in Suriname laten weten dat zij tot 30 juni 2021 eenmalig de mogelijkheid hebben, om vanaf $250 tot max. $6.000 aan te kopen voor alle doeleinden. Daarbij krijgen ze 10% korting op de

verkoopkoers van de Centrale Bank van Suriname die op de dag en het moment van afhandeling geldt.

Hiervoor dienen klanten een particuliere SRD- en USD-giro en/of spaarrekening (particulier) bij DSB aan te houden. De aanvraag gaat via DSB Internet Banking en wordt de eerstvolgende werkdag giraal afgehandeld o.v.b. beschikbare USDs Klanten kunnen $800 contant per maand opnemen, want de USD-voorraad is beperkt aldus de DSB in een mail.

Eerder deze week liet ook de Surinaamse Finabank weten dat klanten eenmalig maximaal US$ 5.000 of 5.000 euro mogen kopen tegen een lagere wisselkoers dan de CBvS. Volgens de Finabank mag dit nu, omdat de koers sinds 7 juni wordt bepaald door vraag en aanbod.