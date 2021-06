VIDEO: Howard Komproe presenteert 17 Live BBQ Battles deze zomer

Na de zeer succesvolle edities van vorig jaar, zijn de Live BBQ Battles deze zomer terug! Onder toeziend oog van MC Howard Komproe van KOMPROEVEN, nemen diverse chefs het op tegen elkaar tijdens een live bbq battle. Wie maakt de lekkerste dishes? Dat bepaal jij!

De Live BBQ Battles vinden dit jaar maar liefst 17 keer plaats van 30 juni tot en met 29 augustus in de steden Almere, Amsterdam, Eindhoven, Hoofddorp, Leiden en Rotterdam. De exacte data staan hieronder. Powered by The Bastard.

Jij beslist welk team zich de winnaar van de avond mag noemen. The battle is on! Kaarten zijn hier online te koop.