Grondenrechtenvraagstuk in Suriname geniet hoge prioriteit bij regering

Het toekennen van grondenrechten aan de Inheemse- en Marrongemeenschappen, is reeds jaren een actueel onderwerp. Om te komen tot een effectieve uitvoering van de grondenrechten in Suriname is in september vorig jaar een presidentiele commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit regeringsvertegenwoordigers, notarissen, taxateurs en advocaten, om bij te dragen aan het formuleren van wetgevingsproducten, ter regulering van het grondbeleid.

Een resultaat dat voortvloeit uit tot de tot nu toe verrichte werkzaamheden van de commissie is het wetsontwerp ‘Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Gemeenschappen’, welke intussen de goedkeuring van de regering geniet. Deze informatie is op 14 juni gepresenteerd door de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi, bij de afsluiting van een tweedaagse webinar over grondenrechten. Aan deze sessie hebben ook minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport, directeur Minu Parahoe van het Amazone Conservation Team, voorzitter Patricia Meulenhof van de Presidentiele Commissie Grondenrechten geparticipeerd.

Het vervolgtraject bestaat uit het indienen van de conceptwetten aan de Staatsraad en de Nationale Assemblee, voor verdere behandeling. Andere belangrijke zaken, waarover de commissie zich buigt zijn: grondconversie en de integrale evaluatie en ontwikkelen van het grondbeleid. “De regering blijft de primair verantwoordelijke, voor de bescherming van de grondenrechten van de Inheemse Volkeren en Marrons”, aldus president Santokhi.

Er is besloten dat er op het Kabinet van de President een grondenrechtenbureau wordt opgezet, voor de centrale aansturing van het grondenrechtenbeleid.