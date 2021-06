13-jarige loopt kapwonden op na woordenwisseling en gevecht met groep jongens

Een 13-jarige jongen in Suriname heeft maandagavond kapwonden opgelopen na een confrontatie met een groep jongens. Het slachtoffer liep rond 21.30u naar huis toen hij de groep tegenkwam.

Er ontstond een woordenwisseling tussen de groep jongens en het latere slachtoffer, die uitliep in een vechtpartij. De 13-jarige liep kapwonden op aan zijn rechterknie en aan de elleboog van zijn linkerarm.

Hij werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Agenten van post Latour hebben tijdens het onderzoek geen aanhoudingen gepleegd. Over de verdachten is nog niets bekend.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.