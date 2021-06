Grote hoeveelheid drugs te Kaiman Grasie onderschept

De politie in Suriname is wederom op een grote hoeveelheid drugs in het land gestuit. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er maandagmiddag drugs zijn onderschept in het gebied bekend als Kaiman Grasie.

Het vermoeden bestaat dat het om een dropping gaat. Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel nog op de locatie voor onderzoek. Of er aanhoudingen zijn gepleegd is nog niet bekend.

Bijna een jaar geleden stuitte de politie in hetzelfde gebied op de resten van een afgebrand vliegtuig. Dit was een sportvliegtuig welk soort volgens de politie vaak gebruikt worden om drugs vanuit het buitenland naar Suriname te smokkelen: