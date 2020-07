Een afgebrand vliegtuig is ongeveer 20 km in het bos aangetroffen te Kaaimangrasi in Suriname. Naar Waterkant verneemt hebben jagers die toevallig daar waren het vliegtuig ontdekt en alarm geslagen.

De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. De autoriteiten houden ernstig rekening mee dat het zou gaan om een drugsvliegtuig. Nadere details volgen. (C) Waterkant.