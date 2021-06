Winkelier ernstig verwond bij poging roof; verdachte verstopt zich in vliering

Deze verdachte is vanmiddag rond 17.00u in Suriname aangehouden, nadat hij een winkelier probeerde te beroven en hem daarbij dusdanig heeft verwond, dat de man in kritieke toestand is opgenomen.

De rover sloeg toe bij een winkel op de kruising van de R. P. Bharos- en de F. O. Lashleystraat in het district Nickerie. De verdachte woont naast de winkelier en verrichtte zijn daad kort voor sluiting van de winkel.

Diverse eenheden van de politie waaronder bikers, RBT-West maar ook een motoragent werden opgetrommeld om de man op te sporen en aan te houden. De omgeving werd daarbij ook afgezet.

De verdachte werd uiteindelijk in een vliering van een huis aangetroffen en is meegnomen naar het bureau. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.