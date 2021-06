Ajacied Sean Klaiber verrast met keuze voor Suriname

Ajacied Sean Klaiber wilde in 2018 nog graag voor het Nederlands elftal uitkomen, maar afgelopen weekend werd bekend dat hij toch kiest voor een carrière bij het elftal van Suriname (Natio). De 26-jarige in Nieuwegein geboren voetballer met Surinaamse roots kan mogelijk 13 juli al zijn debuut maken.

In juli speelt Suriname namelijk om de Gold Cup. Het is de 1ste keer dat het land zich voor dat toernooi kwalificeert. Op 12 juli is de 1e poulewedstrijd tegen Jamaica, op 16 juli is Costa Rica de tegenstander. Op 20 juli speelt Suriname de laatste poulewedstrijd tegen een nog onbekende tegenstander.

De kwartfinale wordt gehouden op 25 en 26 juli, de halve finale op de 30e en de finale is op 2 augustus.

Klaiber, die in de jeugd van FC Utrecht speelde en daar ook zijn doorbraak kende, was in het verleden actief voor de nationale jeugdteams van Nederland. Hij stapte aan het begin van het seizoen 2020/2021 over van Utrecht naar Ajax.

Zo kondigde Natio hem aan: