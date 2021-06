Landelijk voedselpakkettenproject in Suriname verloopt vlot

Het landelijke pakkettenproject van de Surinaamse overheid, dat zondag de tweede dag is ingegaan, verloopt tot nu toe heel vlot. Op twee locaties In Nieuw-Nickerie hebben militairen voedselpakketten ingeladen voor transport naar Apoera en Wageningen. Voor Apoera gaat het om 700 stuks die per ponton vervoerd zullen worden, terwijl er voor Wageningen 750 pakketten werden klaargelegd in een militaire vrachtwagen.

Districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie en de ministers Riad Nurmohamed van Openbare Werken en Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport hebben meegeholpen met het laden. Stanley Dijksteel, de coördinator van het project, is ingenomen met de ondersteuning van eenieder die bij het project betrokken is en ook blij met de positieve reacties op social media.

Dijksteel waardeert het dat men achter de organisatie staat. “Als alle pakketten zijn ingeladen dan is de ponton ready voor afvaart morgenochtend naar Apoera. De mensen hebben dan tegen vier uur in de middag hun pakketten. De districtscommissaris van het ressort Kabalebo heeft reeds alle structuren in stelling om de pakketten direct naar de mensen te brengen”, aldus de coördinator.

In Coronie is intussen het grootste deel van de 1100 pakketten gedistribueerd. Het duurt niet lang voordat dit district helemaal is voorzien. Dijksteel gaf aan dat er wat schoonheidsfouten waren, maar die zijn goed opgevangen. De focus is nu op Apoera en Wageningen om maandag de ruim 1500 pakketten in deze gebieden te krijgen. Apoera is momenteel zwaar getroffen door Covid-19. Hulp vanuit de overheid is nu meer dan nodig.