Politie houdt nog twee ontvluchte arrestanten in Nassaugebied aan

Een gemengd team van de politie bestaande uit het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en de politie van het bureau Paranam hebben in de ochtend van zondag 13 juni de twee ontvluchte arrestanten Servan Read en Niquel Jonel weder aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname

Dit gemengd team speelde in op een telefonische melding die zij in de late avond van zaterdag 12 juni kregen. Volgens die melding hadden enkele arbeiders in het Nassaugebied drie ontvluchte arrestanten aangehouden. Onder begeleiding van een gids deden de politiemedewerkers het gebied aan.

Bij aankomst van het gemengd team werden Read en Jonel door de arbeiders overgedragen aan de wetsdienaren. Naar zeggen van de arbeiders heeft de derde ontvluchte arrestant Ronald Soke voor de komst van de politie kans gezien wederom te ontvluchten.

Servan en Niquel werden in de boeien geslagen en overgebracht naar Paramaribo. Hierna werden zij overgedragen aan de politie van het bureau Keizerstraat en wederom in het cellenhuis achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie.