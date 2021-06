5 spuikleppen stuwdam open; wateroverlast in dorpen

Deze foto, die vanmorgen gemaakt is bij de Afobakadam, toont aan dat 5 spuikleppen van de stuwdam in de Suriname rivier zijn geopend. Dit is noodzakelijk om het overtollig water in het Brokopondostuwmeer te laten wegstromen.

Als gevolg van zware regenval de afgelopen twee maanden is het waterniveau in het stuwmeer sneller dan normaal gestegen. Het openen van de spuikleppen is daarom nodig, maar heeft als gevolg dat gebieden benedenwaarts van de dam te maken hebben met wateroverlast.

Bepaalde dorpen zitten ook zonder stromend water, vanwege het feit dat hun waterleiding station ook is overlopen. Een foto van het waterleiding station van Klaaskreek is hieronder te zien. Andere dorpen zijn hun aanplant kwijt door het water.

Enkele foto’s van de wateroverlast werden door BIC Brokopondo gedeeld, die eraan toevoegde: “Het spuien moet sowieso gebeuren en het is ook niet de eerste keer. Want als dat niet gebeurd, komen wij met grotere problemen te zitten en dat begrijpen de mensen ook wel“:

Steiger te Klaaskreek

Aanmeersteiger te Klaaskreek

Waterleiding station Klaaskreek.