Jongemannen van 17 en 18 jaar aangehouden na straatroof op klaarlichte dag

In Suriname is een man zondag het slachtoffer geworden van een beroving op klaarlichte dag. De benadeelde werd omstreeks 14.00u op straat beroofd aan de Jadoenath Missierweg, in het ressort de Nieuwe Grond.

Leden van Surveillance regio Midden gingen ter plaatse en stelden een onderzoek in. Hierna zijn een 17- en 18-jarige verdachte in beeld gebracht en in belang van het onderzoek aangehouden door Surveillance regio Midden.

Beide mannen zijn overgedragen aan collega’s van bureau De Nieuwe Grond voor verder onderzoek. Wat er allemaal buit is gemaakt is vooralsnog onduidelijk.