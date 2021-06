Vanaf morgen belegging in termijndeposito CBvS mogelijk via banken

Beleggers mogen ingaande maandag 14 juni 2021 contact opnemen met hun algemene bank (met inachtneming van de aangepaste Covid dienstverlening van elke bank) over het 3-maands termijndeposito dat banken ten behoeve van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tegen 20 procent rente op jaarbasis zullen aanbieden. Rechtstreekse belegging via de CBvS is niet mogelijk.

Bepaalde algemene banken zullen vanaf 14 juni 2021 het termijndepositocontract afsluiten met hun cliënten, terwijl andere algemene banken de aanvraag van het termijndeposito vanaf 14 juni 2021 zullen verzamelen en een gezamenlijke ingangsdatum van 1 juli 2021 afspreken.

Beleggen kan met uw giro en/of spaarmiddelen bij de banken of met cash SRDs. Er geldt een minimale inleg van SRD 5000. Algemene banken zijn vrij om beleggers die met cash SRDs naar de bank komen een financiële prikkel te geven, zoals een hogere rente.

De algemene banken zullen de aangetrokken middelen aanhouden bij de CBvS. Op vervaldatum zal de CBvS de hoofdsom, rente en kostenvergoeding voor de algemene banken overmaken. De CBvS heeft in dit kader middels een garantstellingsbrief naar de banken de hoofdsom, de rente en kostenvergoeding vastgelegd.

De algemene banken zullen vervolgens de hoofdsom en rente op vervaldatum overmaken naar de beleggers, conform het termijndepositocontract tussen de algemene bank en haar cliënt.

De CBvS en de algemene banken roepen het publiek nogmaals op om maximaal gebruik te maken van deze beleggingsmogelijkheid, vooral met uw cash SRDs, aangezien dit 3-maands termijndeposito niet alleen een aantrekkelijk rendement oplevert, maar ook zal bijdragen aan de verdere stabilisering van de wisselkoers.