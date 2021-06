10 coronadoden en 272 nieuwe gevallen; 90.000 vaccins aangekomen

In Suriname zijn woensdag 9 juni weer 10 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal personen dat in het land is overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus is hierdoor gestegen naar 373.

Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er 277 nieuwe besmettingen zijn genoteerd na 656 keer testen.

Woensdag zijn ook 90.000 Astrazeneca vaccins, medische hulpgoederen, vaccinatie benodigdheden en Personal Protective Equipment (PPE), welke kosteloos door de SLM zijn vervoerd vanuit Amsterdam, op Zanderij aangekomen:

De cijfers van woensdag 9 juni: