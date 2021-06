Twee doden nadat automobilist uitwijkt voor kuilen op de weg nabij Coronie

Op de Oost-Westverbinding ter hoogte van plantage Moy in Coronie heeft zich woensdagmiddag een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan, waarbij een 12-jarig meisje ter plaatse is komen te overlijden. Een andere vrouwelijke inzittende is woensdagavond aan haar verwondingen in het ziekenhuis overleden.

Een auto met 5 inzittenden die familie van elkaar zijn, belandde op z’n kop in een trens langs de weg, nadat de bestuurder moest uitwijken voor kuilen op de weg. De bestuurder reed vanuit Paramaribo richting Nickerie toen het iets na 14.30u mis ging. Het vermoeden bestaat dat de bestuurder de controle over het stuur verloor, toen hij moest uitwijken.

Hij raakte van de weg en reed eerst tegen een schutting aan en sloeg daarna over de kop, waarbij de auto ondersteboven in het water terecht kwam (foto onder). Voor de komst van de politie wisten voorbijgangers de mensen uit het voertuig te halen. Daarbij werd geconstateerd dat het 12-jarig meisje S.B. geen teken van leven vertoonde.

De andere 4 personen te weten de 21-jarige bestuurder J.S., twee vrouwen de 31-jarige K.B. en de 56-jarige O.B. en het 3-jarig meisje R.B. werden naar het Mungra ziekenhuis te Nickerie vervoerd voor medische behandeling.

De 56-jarige vrouw is woensdagavond alsnog aan haar verwondingen overleden, bevestigd de politie aan de redactie van Waterkant.Net.

Beeld: live video van Tra Fas’ De.