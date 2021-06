VIDEO: Humberto Tan vanaf maandag 7 juni weer elke werkdag op TV

Humberto Tan is vanaf morgen, maandag 7 juni, weer elke werkdag te zien op TV. Hij presenteert namelijk de dagelijkse talkshow Humberto, die om 22.00 uur te zien is bij RTL 4.

In dit dagelijkse TV programma staat sport centraal. Er staat namelijk heel wat te gebeuren op sportgebied vanwege het EK en de Olympische Spelen.

De in Suriname geboren Humberto gaat in gesprek met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in de actuele onderwerpen van het afgelopen weekend. Het wordt een programma vol nieuws, sport en entertainment.

Bekijk hier een teaser: