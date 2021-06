Bejaarde bewoner loopt brandwonden aan armen op bij woningbrand

Deze bejaarde man in Suriname is vanmorgen gewond geraakt aan zijn armen, toen zijn huisje in een zijstraat van de Welgedacht A-weg in brand vloog.

De man woont alleen in de kleine woning aan het eind van de Kersweg. Hij zag plotseling dat een mat in de woning in brand stond. Hij probeerde deze weg te halen maar dat lukte niet. Hij liep daarbij brandwonden aan zijn armen op.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld maar kon de woning niet redden. Die werd totaal vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.