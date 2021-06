SVPO biedt psychosociale hulpverlening aan COVID-19 zorgpersoneel

Suriname bevindt zich momenteel te midden van de derde golf aan COVID-19 besmettingen met als gevolg dat de Intensive Care Units van de verschillende ziekenhuizen overvol raken en de (reguliere) zorg onder enorme druk is komen te staan. Evenzo heeft deze druk ongetwijfeld een behoorlijke weerslag op de mentale gesteldheid van het zorgpersoneel.

De Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO) heeft nota genomen van deze ernstige situatie in de diverse ziekenhuizen, en heeft gemeend om ook haar bijdrage te leveren aan het welzijn van het personeel van de ICU en COVID-19 afdelingen die met volledige inzet dagelijks de zorg blijven leveren onder erbarmelijke omstandigheden.

De SVPO leden gaan in ieder geval de komende 3 weken de nodige psychosociale hulpverlening bieden aan het zorgpersoneel volgens een vastgesteld protocol en rooster. Er zullen groepssessies worden gehouden met het personeel dat uit de ochtend- en nachtdienst komt, en zullen de nodige tools en tips worden gegeven aan leidinggevenden en andere functionarissen om zodoende dit traject te kunnen overnemen en te continueren.

De SVPO is zich bewust van haar sociaalmaatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij het in ons aller belang is ervoor te zorgen dat de COVID-19 zorg niet verder onder druk komt te staan. De SVPO wil een bijdrage leveren aan het versterken van de veerkracht van de zorgverleners die zich dagelijks keihard inzetten voor alle Surinaamse COVID-19 patiënten.