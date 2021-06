Nederlander teelt marihuana omdat 5 planten volgens hem zijn toegestaan in Suriname

De Nederlander Abdoelbasier M. is op dinsdagavond 1 juni na verkregen informatie op zijn woonadres aan de Catharina Sophiastraat door de politie van het bureau Calcutta opgespoord en aangehouden. Deze man werd ervan verdacht marihuana te planten op zijn erf meldt het Korps Politie Suriname.

Toen de politie ter plaatse was, stelde zij een onderzoek in op het terrein. Daarbij troffen de wetsdienaren vijf marihuana planten aan, waarvan één meer dan drie meter hoog was.

Abdoelbasier verklaarde de planten te hebben geteeld, aangezien hij in het buitenland vijf marihuana planten mag bezitten en zulks ook in Suriname was toegestaan. Verder gaf hij aan de planten voor eigen gebruik te hebben geteeld.

De planten werden in beslag genomen, waarna hij samen met het verderfelijk spul werd overgebracht naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de marihuanateler door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.