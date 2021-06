11 coronadoden en 174 nieuwe gevallen op eerste dag van juni

Op de eerste dag van juni zijn er in totaal 11 coronadoden genoteerd. Het aantal personen dat sinds de start van de pandemie is overleden in Suriname is hierdoor gestegen van 302 naar 313.

Dat blijkt dinsdagavond 1 juni uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 174 nieuwe gevallen aan het licht zijn gekomen, na 361 keer testen. Ook bedraagt het aantal COVID-19 patiënten in ziekenhuizen nu 216. Op de intensive care worden momenteel 33 personen behandeld, 3 meer dan maandag.

De cijfers van dinsdag 1 juni 2021: