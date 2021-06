Bromfietser tijdens full lockdown aangereden

Bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets tijdens de full lockdown dinsdagmiddag, is de bromfietser per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeersongeval vond rond 16.45u plaats aan de Indira Gandhiweg in Suriname.

De auto reed over de bovengenoemde weg gaande richting de Saronbrug. Ter hoogte van Fernandes Bottling Company kwam de bestuurder op de rijbaan van zijn tegenligger, zijnde de bromfietser. Er ontstond hierdoor een botsing.

De bromfietser klaagde van pijn en werd voor medische behandeling afgevoerd. De bestuurder van het voertuig beschikt wel over een geldig rijbewijs. Het voertuig had schade aan de rechter voorlampen en bumper.

Waarschijnlijk is een der partijen militair, omdat de Surinaamse Militaire Politie (MP) ook ter plaatse was voor onderzoek. De politie van Latour heeft de zaak in verder onderzoek.