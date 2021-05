Readytex Art Gallery op internationaal online kunstplatform Artsy

Readytex Art Gallery kondigt met trots haar participatie aan in de komende, eerste versie van de Atlantic World Art Fair op het internationaal online kunstplatform Artsy, die op 1 juni a.s. begint. Deze gezamenlijke inspanning, geïnitieerd door Lisa Howie van Black Pony Gallery, toont hedendaagse kunstwerken van meer dan 60 kunstenaars uit het Caribisch gebied, enkele Atlantische eilanden en de diaspora uit de regio.

De kunstenaars worden vertegenwoordigd door deze 9 galeries/curatoriële agentschappen: Black Pony Gallery (Bermuda), Frame Centre Gallery (Jamaica), Galerie Monnin (Haïti), Gallery Alma Blou (Curaçao), Readytex Art Gallery (Suriname), Sour Grass (Barbados), Suzie Wong (Jamaica), Tern Gallery (Bahamas), The Olympia Gallery (Jamaica).

Readytex Art Gallery kijkt ernaar uit om samen met haar nieuwe collega’s op deze online kunstbeurs, de Atlantische wereld te presenteren en op de kaart te zetten als een interessante nieuwe kunstmarkt. Het concept voor Readytex Art Gallery’s virtuele stand op de Atlantic World Art Fair vloeit voort uit een lopend project met als onderdeel onze recente expositie ALAKONDRE, WI TRU FESI. Gebaseerd op het uniek Surinaams ‘Alakondre’ concept, presenteren wij in onze stand 26 kunstwerken van 10 beeldend kunstenaars wiens werk, elk op hun eigen manier, een reflectie is van de culturele diversiteit in de gemeenschap en de unieke manier van samenleven in Suriname. De kunstenaars die vertegenwoordigd zijn in onze 2021-stand zijn Reinier Asmoredjo, Sri Irodikromo, Kenneth Flijders, Kurt Nahar, Rinaldo Klas, John Lie A Fo, Dhiradj Ramsamoedj, Xavier Robles de Medina, Kit-Ling Tjon Pian Gi en René Tosari.

De Atlantic World Art Fair biedt kunstverzamelaars en bezoekers van overal ter wereld de gelegenheid kennis te maken met kunstwerken die een weerspiegeling zijn van verweven geschiedenissen, relaties en culturen, beïnvloed door volkeren uit Afrika, Azië, Amerika en Europa. Zo biedt de Atlantic World Art Fair een catalogus met prikkelende kunstwerken van opkomende tot gevestigde kunstenaars die verzamelaars wereldwijd zullen verrassen.

Meer informatie en regelmatige updates over de Atlantic World Art Fair worden continu gepost op de Instagram- en Facebookaccounts van @atlanticworldartfair en op de Instagramaccounts van alle participerende galeries.

De Atlantic World Art Fair op online platform Artsy is te zien van 1 tot en met 21 juni 2021.