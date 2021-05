Ministers bezoeken onder water gelopen gebieden

Minister Nurmohamed van Openbare Werken (OW) in Suriname, bracht afgelopen weekend een bezoek aan het pompgemaal R. Mathoera, dichtbij de Anton Drachtenweg in Paramaribo. Een ander pompgemaal, niet ver vandaan functioneert niet optimaal, vanwege defecte machines. Desondanks zijn de medewerkers hard bezig om het overtollige water weg te pompen.

Het team van de OW-minister werd versterkt door Defensie-minister Krishna Mathoera die ook poolshoogte kwam nemen. Beide ministers hebben gebieden in het noorden van Paramaribo waargenomen die reeds weken blank staan. Niet alleen de asfaltwegen en de lozingen in de woonwijken, maar ook de meeste woonerven hebben last gehad van de hevige neerslag. Bewoners van het zwaar getroffen gebied achter de Wolframstraat hebben hun misnoegen geuit bij de bewindslieden. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing.

De ministers vervolgden hun oriëntaties door een bezoek te brengen in het zuiden van Wanica. De delegatie bestond uit onder andere medewerkers van OW, rr- en dr-leden, coördinatoren en andere actoren. Er zijn toen plekken aangedaan, zoals het welbekende Altonaproject dat in een deplorabele staat verkeert, het kanaal langs de Mahadjan Adhinweg en ook het kanaal over de Parabrug is waargenomen. In dit gebied was er sprake van achterstallig onderhoud.

Een ander veldbezoek van minister Nurmohamed was zaterdag aan Leidingen. Dit gebied heeft onvoorstelbaar last ondervonden van de extreme regenval. Bijkans alle percelen staan al weken blank te Leiding 7b, maar ook de andere Leidingen zijn niet bespaard gebleven. De buurtbewoners waren opgelucht door de komst van de OW-minister die op gegeven moment werd vergezeld van zijn collega Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Zij heeft samen met haar OW-collega de bewoners aangehoord.

De ministers hebben een lozing geïnspecteerd die loopt vanuit het Eurekaproject, dwars onder het Garnizoenspad door richting Leidingen en omstreken. Daar hebben ook een aantal plaatselijke bewoners zich verzameld om de noden van de omgeving aangaande wateroverlast met de OW-minister te bespreken.

Het bezoek te Santopolder en omgeving was ook verschrikkelijk om waar te nemen, vanwege de nog steeds blank liggende gebieden.