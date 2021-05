Mansaram: ‘Chan, doe minder als een cry baby!’

NDP’er Sharmila Mansaram heeft maandagavond op haar Facebookpagina wederom van zich laten horen over het wanbeleid dat volgens haar gevoerd wordt door de regering in Suriname. Dit keer haalt zij flink uit naar president Chandrikapersad Santokhi.

Destemeer het staatshoofd zijn mond opentrekt, destemeer onzin hij uitkraamt, volgens Mansaram. “Terwijl het land in 24 uur, 7 covid doden heeft en 191 besmettingen, kraai jij als eerste burger een heleboel uit je nek over zaken die absoluut niet aan toedoen of totaal onwaar zijn.”

Zoals de NDP-leiding reeds heeft laten weten, zegt zij nu ook dat de gevoerde protestactie van afgelopen week niet van de NDP is. “De actie die is gevoerd en waarvan jullie diarree hebben IS GEEN NDP ACTIE geweest. En ook niet door de NDP geënsceneerd. Als de NDP op straat zal komen zullen we dat echt met open vizier doen. Je zal het echt wel merken.”

Volgens Mansaram zijn het enige wat het volk op zijn bord krijgt schandalige benoemingen van gezin en familie. Zij zegt dat zij niet hoort wat er gedaan zal worden aan die heuse crisis in de zorg, de hoge koers en aan de prijzen en salarissen. “Je staat niet meer op een politiek podium Chan maar aan het roer van een land. Doe minder als een cry baby!!!!”

Hieronder het bericht van Mansaram.