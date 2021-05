7 coronadoden en 191 nieuwe gevallen op maandag 24 mei

In Suriname zijn er maandag 24 mei maar liefst 7 coronadoden geregistreerd. Het totaal aantal doden is hierdoor gestegen naar 256. Ook zijn er op één dag 191 nieuwe gevallen geregistreerd na 417 keer testen.

Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen op de intensive care is gestegen naar 35. 206 personen worden momenteel in het ziekenhuis behandeld.

Maandag was er sprake van 20 positieve cases in westelijk Suriname: 3 te Coronie, 5 te Apoera en 12 te Nieuw-Nickerie. Er zijn op dit moment maar 5 opname plekken beschikbaar in het MMC Ziekenhuis. Het Staatslogeergebouw is vol. Er was maandag topoverleg met betrekking tot de opvang van overige patiënten.

De cijfers van maandag: