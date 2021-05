Ambtenaar die ‘ophitst en overheid vaak in kwaad daglicht plaatst’ aangeschreven door dc

De districtscommissaris van Nickerie heeft afgelopen vrijdag een ambtenaar aangeschreven, die volgens haar vaker de Surinaamse overheid in een kwaad daglicht plaatst op social media. Ook zou deze ambtenaar ophitserig bezig zijn naar de gemeenschap toe.

Dat is te lezen in een brief die onderaan dit artikel ook staat. Daarin stelt dc Gobardhan ook dat de ambtenaar over de juiste houding en attitude moet beschikken, om adequaat te functioneren.

Volgens de dc is het gedrag van de ambtenaar niet toelaatbaar en wordt het onfatsoenlijk genoemd. “Derhalve spreek ik mijn ontevredenheid en afkeuring uit over uw gedrag als ambtenaar. Op grond van het vorenstaande wordt u bij deze in gebreke gesteld” aldus Gobardhan in de brief.

De ambtenaar heeft deze brief gekregen op 21 mei en moet zich binnen drie dagen, dus uiterlijk vandaag, verweren.