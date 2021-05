Bordo laat zich graag fotograferen met wapens

ABOP’er Joël Martinus, oftewel Bordo, staat bekend om zijn aparte social media posts. Zo laat de directeur van het Surinaamse Nationaal Indoor Stadion (NIS) zich graag fotograferen met grote bedragen geld, sieraden en andere luxe spullen.

Maar ook wapens komen zo nu en dan langs: de afgelopen dagen werden deze twee foto’s (boven) flink gedeeld via social media in Suriname. Op de foto’s is Money Hond te zien met zware wapens. Waarvoor hij die nodig heeft is niet bekend.

Het is overigens niet de eerste keer dat beelden van hem met wapens zijn gepubliceerd. In het verleden heeft hij zelf beelden online geplaatst, waarop hij met vuurwapens zwaait. Wanneer deze twee bovenstaande foto’s zijn gemaakt is niet duidelijk.

Op social media wordt afkeurend gereageerd op het gedrag van Bordo, die een omstreden verleden heeft. Zo werd hij in Frankrijk bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld als spil van cocaïnesmokkel naar Frans-Guyana.

Voor de politieke partij ABOP was Martinus jongerenvoorzitter en was hij van 2019 tot 2020 ondervoorzitter. Tegenwoordig is hij naast NIS directeur ook beleidsadviseur op het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.