Geen wijziging brandstofprijzen in het weekend

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname heeft kennisgenomen van een bericht, dat in de gemeenschap en op social media circuleert, waarbij wordt aangegeven dat de brandstofprijzen mogelijk in het weekend zijn aangepast.

Dit wordt met klem ontkend en verwezen naar het rijk der fabelen zegt het Surinaamse ministerie. De enige wijziging, die op 21 mei 2021 heeft plaatsgevonden is de dieselprijs bij SOL naar SRD 11,82. De overige brandstofprijzen van de oliemaatschappijen zijn ongewijzigd gebleven.

Het ministerie doet een dringend beroep op de gemeenschap om niet op fake news in te gaan en uitsluitend de officiële berichten van het ministerie af te wachten.