Vaccinatiedag BvL/ALS tijdens full lockdown in Nickerie goed verlopen

Leraren in Nickerie hebben zich zaterdag bij het Mungra Medisch Centrum (MMC) laten vaccineren tegen het coronavirus. Het vaccineren was van 10.00 uur tot en met 12.00 uur.

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben met toestemming van de autoriteiten een vaccinatiedag voor leerkrachten in het rijstdistrict tijdens de full lockdown georganiseerd.

BvL- en ALS-voorzitter Reshma Mangre zegt dat alles goed en ordelijk is verlopen. “Vanwege de lockdown was het een rustige dag, maar de dag is geslaagd”. Zij zegt dat een aantal personen zich ook hebben aangemeld voor hun tweede beschermingsprikje.

Mangre is districtscommissaris Senrita Gobardhan heel erg dankbaar voor haar volledige ondersteuning. Haar dank gaat ook uit naar alle actoren en vrijwilligers die hebben geholpen aan het succes van de lockdown vaccinatiedag.