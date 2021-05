Geen punten van publiek voor Jeangu Macrooy

Jeangu Macrooy heeft vannacht op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam nul punten van de televoters ontvangen, voor zijn nummer Birth Of A New Age. Nederland kreeg wel elf punten van de internationale jury’s waardoor het land op de 23ste plek is geëindigd.

Toch is de in Suriname geboren zanger heel blij met hoe alles is gegaan, schrijft NU.nl. Hij vindt het jammer dat hij niet hoger is geëindigd dan een 23e plek, maar zegt in een eerste reactie bij Op1 vooral blij te zijn dat hij het heeft mogen meemaken.

Jeangu schreef ook geschiedenis: het is voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van het muziekfestijn dat er een songtekst deels in het Sranantongo gebezigd werd.