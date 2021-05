Bepaalde betalingen aan SLM personeel voorlopig niet mogelijk

Vanwege de huidige financiële crisis heeft de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) grote moeite om haar personeel te betalen. Het bedrijf in Suriname doet er alles aan om de salarissen uit te betalen, maar zal voorlopig geen vakantiegelden, schoolbeurzen en bonusgelden uit kunnen betalen aan het personeel.

Dat heeft algemeen directeur Paul de Haan meegedeeld aan de medewerkers. In een schrijven aan het personeel vraagt de directeur begrip voor deze situatie.

Behalve de financiële crisis is ook de huidige pandemie van invloed op de inkomsten van het bedrijf, waardoor er weinig geld beschikbaar is. Nu Suriname in de derde golf zit, ziet het er allemaal nog niet rooskleurig uit om tot normalisatie van onze operatie te geraken en meerdere charters uit te voeren zegt De Haan.