Dronken automobilist rijdt met 5-jarig zoontje in trens

De politie van het bureau Calcutta heeft in de vooravond van donderdag 20 mei het rijbewijs van de 38-jarige autobestuurder Sunil K. ingevorderd. Hij bestuurde een auto in beschonken toestand en kwam met zijn 5-jarig zoontje in een trens terecht meldt het Korps Politie Suriname.

De wetsdienaren deden na een telefonische melding dat een auto op de weg naar Coppename nabij km 77 in een trens was terechtgekomen de plek aan voor onderzoek. Bij aankomst bleek het te gaan om een witgelakte Toyota mark 2, die gedeeltelijk in de trens was beland.

an de hand van de aangetroffen sporen, reed de bestuurder Sunil met zijn 5-jarige zoon over voornoemde weg. Zij kwamen vanuit de richting van Calcutta gaande richting Boskamp.

Volgens de ter plaatse aangetroffen Gewestelijke Politie Commandant (GPC) van regio West B. Isaacs, de Regio Commandant H. Sardjoe en een politieman reden zij eveneens over voornoemde weg. Op een bepaald moment werd hun aandacht getrokken door een auto die in de langs de weg lopende trens lag. Het gelukte de politieman de bestuurder Sunil en zijn zoontje die geen persoonlijke ongelukken hebben opgelopen in veiligheid te brengen.

Sunil bleek diep in het glaasje te hebben gekeken. Het jongetje kon zich verenigen met de moeder die ter plaatse verscheen.

De vader werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau. Toen Sunil nuchter was, is hij voorgeleid. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zijn rijbewijs ingevorderd en na een ernstige waarschuwing is hij heengezonden.