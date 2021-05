Mangre: Geen zorgen om video Bordo, tek a spoiti

Op social media circuleert momenteel een oude video van Joël ‘Bordo’ Martinus waarin hij Surinamers adviseert om de COVID-19-vaccinatie niet te nemen. Daarbij zegt hij onder andere dat COVID een ziekte is die bakra’s zelf hebben gecreëerd en dat de regering de fout niet moet maken om mensen in Suriname te laten vaccineren.

Naar zeggen van Bordo in het filmpje moet niemand zich laten vaccineren want de dood volgt na twee of zeven jaren. Onder de leerkrachten wordt de video momenteel flink gedeeld. Velen overwegen nu meer dan ooit om zich dinsdag te laten vaccineren tijdens de tweede grote vaccinatiedag van de Bvl en ALS.

Parlementariër tevens voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) Reshma Mangre zegt dat het een oude video is en dat ‘Bordo’ na alle nationale en internationale ontwikkelingen nu mischien anders denkt over het COVID-19-vaccin. Zij zegt dat er tig onderzoeken zijn gedaan waarbij er bewezen is dat het nemen van het COVID-19-vaccin betere bescherming biedt tegen het virus.

“De president, vicepresident, duizenden anderen en ik hebben zich gevaccineerd en niets is gebeurd. Maakt u zich geen zorgen over de video van ‘Bordo’, tek a spoiti.” Mangre roept leerkrachten op om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de vaccinatiedagen die voor hen worden georganiseerd. Leerkrachten mogen ook hun ouders meenemen om zich te laten vaccineren. “Surinamers, laat je vaccineren, zodat wij het virus kunnen overwinnen.”

Het vaccineren zal dinsdag gebeuren op het complex van het Mr.dr. J.C. de Miranda Lyceum (Lyco 1) aan de Passiebloemstraat. Vaccineren is van 12:00 uur tot 16:00 uur.