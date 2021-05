Man aangehouden voor belaging, bedreiging en overtreding beschermingsbevel ex-vrouw

Een 58-jarige man gooide steeds verzuurde melk en gebruikte spijsolie voor een van de panden van zijn ex-vrouw in Paramaribo. De vrouw heeft op camerabeelden kunnen zien dat hij de handelingen heeft gepleegd. De politie heeft de man aangehouden en in verzekering gesteld voor belaging, bedreiging en overtreding van een beschermingsbevel.

De ex-vrouw gebruikte het gebouw voorheen om opleidingen in Suriname te laten verzorgen. Zij heeft het intussen verhuurd aan een ander. De vrouw was vrijdag naar de politie gegaan om aangifte te doen dat de man haar belaagde en bedreigde. Zij had een beschermingsbevel tegen hem gevraagd waarbij hij haar niet mag belagen, beledigen en bedreigen.

Na de aangifte ging zij bij het pand en trof gebruikte spijsolie en zeepwater aan. Zij ging gauw de camerabeelden na en zag dat haar ex-man die had gegooid. Zij is toen weer naar de politie gegaan om aangifte te doen. De politie heeft de man nadien aangehouden.

Volgens de vrouw bedreigt haar ex haar ook vaker. Zij moet steeds van hem aanhoren dat zij een hoer is wat zij niet leuk vindt.