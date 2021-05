Annand Jagesar per 17 mei nieuwe algemeen directeur van Staatsolie Suriname

Bij Staatsolie Suriname neemt Annand Jagesar per 17 mei 2021 het roer van Rudolf Elias als algemeen directeur over. Elias gaat per 1 juni 2021 met pensioen liet het bedrijf maandag weten tijdens een persconferentie (foto).

Zijn nalatenschap markeert zich als een periode waarin er extra aandacht is besteed aan het verder professionaliseren van het bedrijf tot een onderneming van wereldklasse en waarin Suriname de boodschap heeft gekregen om zich voor te bereiden op mogelijke olievondsten en de ontwikkeling die dat met zich meebrengt voor het land.

Die vondsten zijn ook in Elias zijn laatste volledig boekjaar bij Staatsolie werkelijkheid geworden meldt het bedrijf in een persbericht. De scheidende directeur laat een Staatsolie achter dat sterker en groter is dan ooit. Het bedrijf staat ook pal achter de nieuwe kapitein aan het roer.

In het persbericht laat Staatsolie weten dat het boekjaar 2020 is afgesloten met een geconsolideerde winst van 98 miljoen US dollar vóór belasting (geconsolideerde winst heeft betrekking op de totale winsten van een onderneming met meerdere bedrijfstakken). De geconsolideerde omzet bedroeg 432 miljoen US dollar.