Ontvluchte arrestant na bijkans twee jaar aangehouden

Carlos C alias Ata is zaterdag na bijkans twee jaar aangehouden. Hij zag in oktober 2019 kans te ontvluchten vanuit het cellenhuis verbonden aan politiebureau Nieuwe Haven.

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hielden hem samen met de criminele inlichtingen unit van de politie aan op een adres op De Goede Verwachting.

Carlos C was opgesloten voor diefstal middels geweld. Na de ontdekking van de ontvluchting werd een zoekactie ingesteld, maar de verdachte werd niet gevonden.

De Surinaamse politie wist na goed speurwerk in beeld te brengen waar de man zich ophield.