First Lady ontvangt winnaars Caribbean Girls Hackathon

Suriname heeft de eerste en tweede plaats gewonnen tijdens de Caribbean Girls Hackathon. First Lady van de Republiek Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, heeft de meisjes van de twee winnende groepen ontvangen op vrijdag 14 mei 2021. Team The Girl Code won de hackathon, terwijl Fusion Girls de tweede plaats behaalde.

De First Lady is erg trots op de meisjes en hoopt dat deze overwinning een bemoediging is naar andere jonge dames die interesse hebben in ICT. “Jullie doen het heel goed en wij hopen dat dit wat jullie ontworpen hebben, kan uitgroeien tot producten die wij in Suriname kunnen lanceren”, sprak de First Lady.

De jonge dames waren enorm verrast met de uitnodiging van de First Lady, omdat een bezoek aan de presidentsvrouw een van hun wensen was. First Lady Santokhi spoorde de winnaars aan hun kennis niet alleen voor zichzelf te houden, maar deze ook over te dragen op anderen die interesse hebben in ICT. “Blijf zelf ook gemotiveerd, iedereen bezit kennis. De kunst is wat je ermee doet. Blijf die doorzetter die iets wilt neerzetten”, stak de First Lady hen een hart onder de riem. Van de presidentsvrouw kregen de winnaars elk een tablet en een bloemstuk.

De winnende groep The Girl Code ontwikkelde Farm Buddies tijdens de virtuele hackathon. Met dit systeem kunnen landbouwers hun aanplanten via het internet moniotoren, in de gaten houden en verzorgen. Fusion Girls, die de tweede plaats behaalde, ontwikkelde GearTracks. Dit is een systeem waarmee vissers hun netten ook via het internet kunnen monitoren.