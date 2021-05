Braziliaanse overheid doneert ambulance aan Suriname

De overheid van Brazilië heeft aan Suriname een ambulance gedoneerd als bijdrage aan de gezondheidszorg. De aanschaf van dit voertuig is gegaan via de Pan American Health Organization (PAHO) en de World Food Program. Het voertuig was sedert augustus 2020 in ons land, maar moest nog ingericht worden naar Surinaamse standaarden.

De nieuwe Braziliaanse ambassadeur in ons land, Raphael Azeredo, heeft de geste gedaan namens zijn regering aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De bewindsman nam bij deze gelegenheid de sleutels in ontvangst. Het voertuig is daarna overgedragen aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) dat in partnerschap met de Medische Zending de ambulance voor het binnenland zal inzetten. De overdracht vond op woensdag 12 mei 2021 plaats op het terrein van het AZP.

Herman Jintie, directeur van de Stichting Medische Zending Suriname, geeft aan dat het om een high tech ambulance gaat die gemonitord zal worden door het AZP. Naast deze schenking heeft de Medische Zending meerdere ambulances beschikbaar, die inzetbaar zijn vanuit meerdere locaties zoals Pokigron, Brownsweg en het coördinatiecentrum in Paramaribo.

De directeur sprak de hoop uit dat in de toekomst zijn organisatie ook de beschikking mag hebben over een ambulanceboot, waarmee de dienstverlening van de Medische Zending verder verbeterd gaat worden.

Ambassadeur Raphael Azeredo overhandigt de sleutel aan minister Amar Ramadhin.