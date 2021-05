Dronken man mishandelt vrouw en vriend tijdens overtreden lockdown

Jason L. (29) is in de vroege ochtend van maandag 3 mei door de politie van het bureau Zanderij aangehouden voor zware mishandeling van zijn vrouw en een vriend. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

In de vroege ochtend van maandag 3 mei ging Jason met zijn vrouw en een vriend uit huis om naar een bar aan de Kennedyweg te lopen om alcohol te gebruiken. Dit gebeurde gedurende de lockdown periode. Nadat zij flink gedronken hadden liepen zij terug naar huis.

Onderweg kregen Jason en zijn vrouw een woordenwisseling en op een bepaald moment ging Jason zijn vrouw te lijf. Daarna keerde hij zich tegen zijn vriend en sloeg die met een bierfles op het hoofd. Hij stootte zijn vriend daarna zodanig dat die op de rijweg kwam te vallen en een verwonding opliep aan het achterhoofd.

Een politiepatrouille, die op dat moment voorbij kwam, kon erger voorkomen. De slachtoffers werden voor medische hulp overgebracht naar de RGD politie te Zanderij. Na medische behandeling mochten zij naar huis. Jason werd aangehouden en ter ontnuchtering opgehouden op het politiebureau.

Toen hij nuchter was is hij voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jason achter slot en grendel gezet voor mishandeling en zware mishandeling. Daarnaast zal hij en de slachtoffers ook een boete opgelegd krijgen voor het overtreden van de geldende maatregelen. De bar exploitant zal ook worden aangepakt meldt de politie.