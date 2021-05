Woensdagavond kort voor middernacht is wederom een mast van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) gesneuveld.

De bestuurder van deze personenauto heeft bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Vredenburgweg een EBS-mast kapotgereden.

Drie personen zijn gewond geraakt en per ontboden ambulance afgevoerd. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.