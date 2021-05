Bestuurder ramt schutting met hoge snelheid en vlucht daarna te voet weg

Bewoners van een woonadres aan de Latourweg in Suriname, kregen zaterdagavond de schrik van hun leven toen een voertuig tegen 22.00u hun schutting met een grote snelheid ramde. De bestuurder nam na het ongeval de benen, dwars door het perceel van de benadeelde in het ressort Livorno.

Volgens een van de bewoners zaten ze eerst buiten bij de schutting en gingen ze op een gegeven moment naar binnen. Kort daarna zagen zij verlichting van een voertuig richting hun woning komen. Een kokosboom werd eerst volledig kapotgereden (onder) waarna het voertuig de schutting ramde en tot stilstand kwam (foto inzet).

Door de snelheid van de vliegende vier-duim stenen liep een voertuig onder het afdek grote schade op. De politie van Livorno kwam ter plaatse voor onderzoek en het voertuig werd weggesleept. Het is vooralsnog onduidelijk of de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikt. De schade is enorm.

De kokosboom en het voertuig: